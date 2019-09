Manor via dalla Bahnhofstrasse: «La città è profondamente rammaricata»

ZURIGO - La città di Zurigo deplora profondamente la chiusura della filiale Manor sulla Bahnhofstrasse: lo afferma Anna Schindler, direttrice dell'ufficio sviluppo urbano dell'amministrazione comunale, alla luce della decisione comunicata stamani dalla catena di grandi magazzini.

«Ce ne rammarichiamo molto», dice Schindler in dichiarazioni raccolte dall'agenzia Keystone-ATS. È una grande perdita dal profilo dell'offerta: «era bello avere ancora un vero e proprio grande magazzino in quel punto».

La città ha sempre cercato di sostenere Manor nella ricerca di un'altra ubicazione. «Siamo impegnati in intense discussioni con i proprietari, gli investitori e l'associazione della City».

La scomparsa del punto vendita sulla Bahnhofstrasse va di pari passo con lo sviluppo dei negozi nella zona: «la città può solo cercare il dialogo, purtroppo non può intervenire», sostiene la funzionaria. La stessa evoluzione, secondo la 51enne, può essere osservata anche in altre città.

Anche la comunità di interesse Manor Bahnhofstrasse deplora il venir meno del grande magazzino: in un comunicato l'associazione non esita a parlare di un colpo al cuore del centro di Zurigo. La partenza di Manor rende la Bahnhofstrasse più povera sotto molti aspetti: in termini di tradizione, di mix di attività, di frequenza di persone e quindi in ultima analisi di attrattiva.