Il Paléo Festival lotta contro rifiuti e spreco alimentare

NYON - Il Paléo Festival di Nyon (VD), che ha preso il via ieri e durerà ancora fino a domenica, vuole combattere lo spreco alimentare: una trentina di bancarelle offre ogni sera, tramite l'app "Too Good to Go", i prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale.

I consumatori possono ritirare la loro ordinazione - dal contenuto a sorpresa - nell'ultima mezz'ora che precede la chiusura, ha spiegato Oriah Kaspi, responsabile della comunicazione dell'omonima start-up, che applica per ogni ordinazione una tassa di 2.90 franchi.

Too Good To Go è stata fondata nel 2016 in Danimarca; dal giugno dello scorso anno è attiva anche in Svizzera, dove ha già collaborato con lo Street Food Festival di Zurigo. Sarà presente anche all'Open Air Gampel a metà agosto in Vallese.