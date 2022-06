Weekend complicato per Raffaele Marciello

Nella qualifica di domenica mattina, Marciello non è riuscito ad andare oltre la nona posizione, accusando un gap di prestazione con la concorrenza di Audi, Porsche e Lamborghini, essendo comunque la prima Mercedes AMG in griglia. Complice di questo risultato è stata anche in questo caso una strategia non ottimale che ha fatto compiere a Marciello due giri di riscaldamento in qualifica perdendo poi l'effettivo picco prestazionale della gomma nuova in qualifica. Nella gara del pomeriggio, nelle fasi di partenza il rossocrociato ha mantenuto la posizione per l'intera mezz'ora di gara, prima di dare la vettura a Ferrari che battagliando per l'ottava posizione é incappato in un contatto che lo ha portato in testa coda, sfilando nella parte finale del gruppo e chiudendo così la gara a secco di punti. Si è concluso così un week-end amaro in termini di punti in ottica campionato, lasciando ora Marciello concentrato sulla 24H di Spa di fine luglio.