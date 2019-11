Marquez chiede 20'000'000, «La Honda pagherà, senza di lui non vincerebbe per 3 anni»

SEPANG (Malesia) – Fabio Quartararo è una delle certezze della MotoGP. Del presente e del futuro. È uno dei pochi che ha dimostrato, nella stagione che sta per concludersi, di poter impensierire Marc Marquez. Ovvio quindi che, come il pluricampione iberico - in trattativa per una nuova firma con la Honda - sia al centro delle chiacchiere di mercato. Già perché non è detto che il francese, al momento sesto della classifica del campionato, arrivi al rinnovo del contratto che ha con la Yamaha e che scade nel 2020.

Come rivelato da Carlo Pernat, il 20enne di Nizza è infatti oggetto di una corte spietata (confermata da Lin Jarvis) della Ducati, che ne vuole fare il suo uomo di punta, nonché l'avversario numero uno dello spagnolo di Cervera.

«La Ducati sta cercando di ingaggiare Quartararo molto più che Viñales – ha raccontato proprio Pernat - L’offerta l’hanno già fatta, stanno facendogli giustamente una bella corte, me lo ha confermato il suo manager. Marquez alla fine rimarrà alla Honda, ha chiesto 20'000'000 di euro e i giapponesi, che sanno di avere la moto pù difficile da guidare sulla griglia, lo accontenteranno, pagheranno: vogliono tenerlo perchè senza di lui non vincerebbero il Mondiale per almeno 3 anni».

