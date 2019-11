187 punti in 180 match non sono bastati: il Losanna liquida Jeffrey

LOSANNA - Niente da fare per Dustin Jeffrey: l'attaccante canadese del Losanna non sarà riconfermato dai vodesi al termine della stagione e sarà quindi libero di scegliersi una nuova destinazione.

In tre anni e mezzo alla Malley il 31enne ha messo a referto fra regular season e playoff la bellezza di 187 punti in 180 partite disputate. Questo bottino non è dunque bastato per convincere i vertici vodesi a prolungare il contratto dell'attuale TopScorer della squadra (20 punti in 21 gare). «Il club mi ha informato di voler andare in un'altra direzione», sono state le parole di Jeffrey a "20 minutes". «I dirigenti sono stati chiari, ma questo fa parte del business».

Sempre alla stessa fonte si è espresso anche Jan Alston, direttore sportivo del Losanna: «Non è stata una scelta semplice», ha analizzato.«Abbiamo deciso di informare Dustin in tempo poiché rispettiamo lui e tutto ciò che ha fatto per il club. Siamo arrivati alla conclusione che ci serve un altro profilo di giocatore».

keystone-sda.ch/ (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)