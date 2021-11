Pioli ha firmato il rinnovo

MILANO - Discorso chiuso. Al termine di una trattativa che non ha conosciuto troppi ostacoli, il Milan e Stefano Pioli hanno deciso di continuare insieme almeno per un altro anno. Il Diavolo e il tecnico emiliano si sono infatti accordati per spostare al 2023 la data di scadenza di un legame, il loro, che si sarebbe dovuto sciogliere il prossimo giugno.

Arrivato in rossonero nell’autunno di due anni fa, con idee e lavoro l’allenatore ha riportato in alto la squadra, che ora compete per lo scudetto e si batte in Champions League.

keystone-sda.ch / STF (Manu Fernandez)