Infortunio al piede destro per il difensore

BERNA - Il difensore dello Young Boys e della nazionale rossocrociata Cédric Zesiger non sarà a disposizione dello Young Boys per un infortunio al metatarso del piede destro.

Come spiegato dal club bernese, non è possibile oggi stabilire con esattezza i tempi di recupero. I gialloneri scenderanno in campo domani sera in casa contro il San Gallo e mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)