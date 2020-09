José Mourinho ha nel mirino il rossocrociato Seferovic

Nelle ultime ore Haris Seferovic sarebbe finito nel mirino del Tottenham di José Mourinho. Stando al quotidiano sportivo portoghese "Record", lo Special One vorrebbe infatti ottenere il prestito dell'attaccante rossocrociato - in forza al Benfica - come riserva del proprio bomber Harry Kane.

Ricordiamo che nella stagione 2018/2019 il 28enne si era laureato miglior marcatore del campionato lusitano con 23 reti in 29 incontri disputati. Nonostante questi numeri però, Seferovic non rientra nei piani del nuovo tecnico Nelson Verissimo, che non l'ha convocato la scorsa settimana per la ripresa della Liga Nos.

keystone-sda.ch / STR (Achilleas Chiras)