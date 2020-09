Il Manchester City aveva ufficialmente richiesto la Pulce

BARCELLONA -

Tutto è cominciato con il burofax inviato da Messi al Barcellona. Divenuto pubblico quel documento, la telenovela dell’estate è ufficialmente partita. Per giorni si è tentato di capire cosa avrebbe fatto l’argentino, quali sarebbero state le mosse del padre-agente e quali le "risposte" del presidente blaugrana Bartomeu. Per giorni si è cercato di prevedere quale squadra avrebbe accolto la Pulce.

Tante chiacchiere si sarebbero potute risparmiare se il Barça avesse accettato la veloce offerta presentata dal Manchester City. Già perché, come riportato da “Don Diario”, una trattativa per fare cambiare maglia a Leo c’è effettivamente stata. Il giorno seguente alla “disdetta” ricevuta da Messi, il club catalano ha infatti ricevuto un’offerta ufficiale firmata da Txiki Begiristain, ds dei Citizens: 200’000’000 di euro - pagabili in due tranche entro un anno - più 20’000’000 di bonus (in caso di vittoria della Champions League) per accettare il trasferimento. Com’è andata è ormai noto: Bartomeu ha gentilmente declinato e lo status quo è stato conservato. Fine della storia? Per nulla: la Pulce è in scadenza, i rumors non si placheranno...

Keystone (archivio)