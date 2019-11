«Con CR7 non servono chiarimenti. Il match di Bergamo? Al 99% non giocherà»

TORINO (Italia) - Dopo la sosta per le Nazionali torna la Serie A. Alla vigilia della sfida di Bergamo contro l'Atalanta ha parlato Maurizio Sarri, tornando sulle polemiche e la discussa sostituzione di Cristiano Ronaldo contro il Milan.

«Non servono chiarimenti, le reazioni alle sostituzioni sono queste in tutte le serie sin dagli anni '90, dai dilettanti in su», ha spiegato il mister della Juve Maurizio Sarri.

CR7, reduce dai 4 gol in due partite con il Portogallo, non è però al meglio della condizione... «La sua reazione col Milan non è un problema, semmai il problema è che martedì il ragazzo ha detto che non era stato bene nell'ultima gara e per questo abbiamo preparato un programma che gli consentisse recuperare. È un problema che lo sta condizionando anche mentalmente. Il nostro obiettivo è la Champions, dobbiamo togliere il piccolo acciacco e contemporaneamente farlo allenare. Per questo al 99% non sarà a disposizione per Bergamo e andrà avanti con il suo programma».

