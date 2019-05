Non c'è pace per lo Xamax: Nuzzolo sospeso per aver sputato all'arbitro

NEUCHATEL - In occasione della sfida d'andata, valida per lo spareggio promozione/relegazione di Super League, l'Aarau ha nettamente sconfitto ieri sera il Neuchâtel Xamax in trasferta (4-0) ipotecando di conseguenza la vittoria finale.

Durante l'incontro il neocastellano Raphaël Nuzzolo ha rimediato un cartellino rosso per aver sputato addosso all'arbitro. Il giocatore ha spiegato al direttore di gara (e anche dopo in conferenza stampa) che si è trattato di un malinteso, ma quest'ultimo non ha voluto sentire ragioni e l'ha espulso.

Il giorno seguente si è espresso in merito il giudice disciplinare della SFL il quale si è schierato dalla parte dell'arbitro. Nuzzolo non sarà così in grado di scendere in campo domenica pomeriggio per disputare la partita di ritorno ad Aarau (ore 16).

