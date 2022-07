Triangolo di Pikler: alleato dell’autonomia infantile

Ai piccoli, infatti, non serve che gli adulti insegnino loro a mettersi in piedi e a camminare, bensì che siano presenti e mostrino fiducia nei loro confronti dotandoli di strumenti utili ad una sperimentazione indipendente. Il triangolo di Pikler è esattamente questo: una struttura che aiuta il pargolo a scoprire e sperimentare le proprie capacità motorie. La struttura ha la forma di triangolo composto da una rampa e da una scala a pioli e grazie ai diversi sostegni presenti il piccolo potrà arrampicarsi rispondendo alla sua esigenza di sperimentare. Il triangolo fornisce un aiuto sicuro che sostituisce quello potenzialmente pericoloso di sedie e mobili vari, ai quali i bambini tendono ad aggrapparsi in casa.