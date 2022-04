Ultimi posti disponibili per i Corsi estivi al Monte Laura

Per i Corsi estivi al Monte Laura, ormai giunti alla quarantesima edizione, si preannuncia il tutto esaurito anche per l’estate 2022, dopo il grande successo degli ultimi anni.

L’Istituto Sant’Anna di Lugano, che li organizza fin dal 1983, comunica infatti che sono ancora disponibili dei posti nel primo corso (da domenica 3 luglio a venerdì 15 luglio 2022) e nel secondo corso (da domenica 17 luglio a venerdì 29 luglio) mentre è già da tempo al completo il terzo corso previsto ad agosto.

I corsi sono destinati ad allieve ed allievi dalla III elementare fino alla IV media provenienti dalla scuola pubblica e privata. L’insegnamento si basa sui programmi scolastici ufficiali del Canton Ticino e prevede lezioni di ripetizione di matematica, italiano, francese, tedesco e inglese, per un totale di 50 ore per ogni corso. Gli allievi, suddivisi in differenti classi secondo l’età e in base alla classe frequentata durante l’anno scolastico, vengono seguiti per tutta la durata dei corsi da docenti qualificati e con esperienza. Durante il tempo libero vengono organizzate attività ricreative e sportive di vario genere, per rendere il soggiorno indimenticabile.

Il Monte Laura è una piccola località di villeggiatura ubicata a 1'400 metri d’altitudine nelle alpi grigionesi. Immerso in una natura ancora incontaminata, costituisce il luogo ideale per abbinare lo studio allo svago e al divertimento, in un contesto socializzante più sereno e disteso, secondo il concetto ampiamente collaudato di “scuola e natura”. I corsi hanno sede presso l’Albergo Laura, edificio storico di inizio Novecento, adibito esclusivamente ai Corsi estivi.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito dell’Istituto Sant’Anna