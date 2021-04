Il mal di primavera che colpisce i bambini

Si chiama mal di primavera e segna il passaggio dalla stagione fredda a quella più mite, al quale non passano indenni nemmeno i bambini. Anche i più piccoli, infatti, presentano inappetenza, irritabilità, stanchezza ed insonnia, generando un po’ di comprensibile preoccupazione nei genitori. Con l’aiuto del pediatra sarà possibile individuare qualche rimedio omeopatico per gestire al meglio irritabilità ed insonnia, assicurandosi il rispetto di alcune semplici norme di igiene del sonno: un orario da rispettare per andare a letto, niente tv o dispositivi tecnologici prima di dormire, alimentazione priva di cibi o bevande eccitanti.

L’alimentazione quotidiana, inoltre, dovrà essere appropriata anche per fronteggiare inappetenza e spossatezza. I piccoli, infatti, devono ricevere un corretto apporto di nutrienti e per poterlo garantire, sarà preferibile ridurre zuccheri, farine e grassi animali per lasciar spazio a frullati e cereali integrali, formaggi freschi e carni bianche. Una porzione di frutta secca garantirà energia senza appesantire, mentre il tempo trascorso all’aria aperta favorirà una sana attività fisica che non deve mai mancare.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram