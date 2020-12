Le app salvamamma

Udite, udite: la tecnologia sorride alle mamme! Donne impelagate tra i millemila impegni quotidiani e sempre stressate dal timore di dimenticare qualcosa, trovano l'aiuto insperato ed efficace nelle app, novelle fatine del promemoria che integrano le rimembranze da pesce rosso delle genitrici moderne. E ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le necessità! Durante la gestazione PinkUp gravidanza accompagna la futura mamma per nove mesi senza farle mancare l'agenda per annotare visite ed ecografie, il diario per segnare cambiamenti ed un vademecum zeppo di consigli di organizzazione. E c'è persino il contraziometro che conta la frequenza delle contrazioni, con l'aiuto di un grafico rappresentativo del loro andamento, e con il Gps ospedali trovare il nosocomio più vicino non sarà un problema, ovunque ci si trovi. Nella vicina Italia le future mamme si servono anche di iMamma, che dispensa consigli su alimentazione ed esercizio fisico in gravidanza.

Sleep Pillow Sounds è l'applicazione ricca di suoni rilassanti che aiutano ad addormentarsi, mentre Relax in 5 minuti permette di dimenticare lo stress con la meditazione mirata. Save the Mom, invece, è il salvagente delle mamme lavoratrici grazie a localizzazione geografica che controlla tutti gli spostamenti, elenco attività, calendario appuntamenti e liste della spesa condivisibili. Per cercare una tata c'è l'app gratuita Le Cicogne, per i servizi di pulizia domestica c'è Helping, e per le necessità alimentari del palato dei piccoli c'è Il Cucchiaino d'argento. Se poi i pargoli sono in età da festa, c'è Pro Party Planner l'app che permette di monitorare ogni dettaglio organizzativo e se a far festa sono stati anche gli adulti, per la sbornia del giorno dopo c'è Brain Wave Hangover Relief che, con un gioco di sincronizzazione delle onde cerebrali, aiuta a far passare cefalea e la nausea. Ma meglio non sperimentare!

TMT (ti.mamme team)

