Arrivano al cinema i supereroi gay

Inclusività spiegata ai bambini: ci pensa il mondo dei supereroi. Ed in particolare ci pensa la casa delle idee Marvel che preannuncia l'arrivo di un personaggio LGBT, ossia un supereroe cinematografico legato al mondo di lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

La strategia portata avanti inizialmente solo su carta stampata della casa editrice statunitense è un piano per mantenersi al passo con i tempi e le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo e attento alle diversità.

Tutti i supereroi arrivato sul grande schermo, sino a questo momento, però non hanno mai approfondito la propria tendenza sessuale e nessuno si è mai rivelato palesemente gay. Ma i tempi moderni chiedono chiarezza ed identità e se la Marvel davvero porterà in scena il suo primo personaggio dichiaratamente gay, compirà un importante passo per tutto il mondo cinematografico.

Storia diversa nei fumetti che hanno dato spazio al coming out degli X-men Northstar ed Iceman. E come dimenticare il primo bacio tra uomini di Shatterstar e Rictor, e l'adozione della piccola Rouge da parte della coppia lesbo Mystique e Destiny?

Naturalmente dietro questi progressi, non mancano le critiche e le censure, compresa la petizione fatta in America per chiedere alla Marvel di «non indottrinare i bambini all'ideologia omosessualista» con la presentazione del nuovo supereroe gay. Il problema, in realtà, risiede nella bigotta ignoranza che non lascia spazio alla crescita serena dei bambini.

Se è vero che non esiste il tempo preciso per parlare di omosessualità, bisogna ricordare che non è sbagliato e sfruttare le situazioni per farlo, a patto di essere preparati e pronti. Questo eviterà problemi di omofobia e di identità sessuale, ma dovrà essere un passo sereno e consapevole prima di tutto per gli adulti chiamati in causa.



