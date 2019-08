Anemia sideropenica: cos’è? Chi colpisce?

Sia in gravidanza che durante il ciclo si sente spesso parlare di anemia. Ma cos'è esattamente, e come si presenta? Abbiamo girato la domanda al team della Farmacia Contrada dei Patrizi di Viganello.

«Si tratta di un’anemia da carenza di ferro. Il ferro è un elemento indispensabile nel nostro corpo: va infatti a costituire l’emoglobina, la quale a sua volta è contenuta nei globuli rossi ed è responsabile del trasporto di ossigeno ai tessuti. Non solo: il ferro si trova anche nella mioglobina, contenuta nel muscolo striato, e nei citocromi. Una carenza, ma anche un eccesso di ferro, possono portare a manifestazioni patologiche più o meno gravi. Questo tipo di anemia è la più diffusa a livello mondiale, colpisce soprattutto i paesi in via di sviluppo, ma non è difficile da riscontrare anche nelle nostre zone, soprattutto nella popolazione giovanile. Le donne in età fertile sono generalmente più soggette a carenze di ferro poiché ogni mese lo perdono con il ciclo mestruale, soprattutto quando la durata del ciclo è superiore al normale o le perdite sono molto abbondanti: in questi casi l’alimentazione potrebbe non essere sufficiente a coprire il fabbisogno dell’organismo. Sempre le donne possono necessitare di un’integrazione durante la gravidanza e l’allattamento. Un’altra causa comune di carenza di ferro è dovuta al suo malassorbimento nel tratto intestinale e al sanguinamento in caso di ulcere.

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nella carenza di ferro?

Il corpo non autoproduce il ferro: lo ricava dagli alimenti, e poiché viene assorbito lentamente e in misura ridotta (circa il 10% è assorbito dai vegetali e circa il 20% dai prodotti di origine animale) nella prevenzione dell’anemia è fondamentale un’alimentazione ricca di ferro, acido folico e vitamina B12: la carne rossa è l’alimento che contiene la maggior quantità di ferro, ma mangiarne in quantità eccessiva è sconsigliato. Esistono altri cibi che ne sono ricchi, ad esempio legumi come le lenticchie o i fagioli, le cipolle, le noci ed alcuni semi come pistacchi, mandorle e anacardi, la verdura a foglia verde, come gli spinaci, ed alcuni cereali, come l’avena. Tutti gusti da ''adulti”, e per i bambini? Le albicocche secche, con il loro sapore dolce, possono essere una merenda perfetta per i bambini, poiché contengono grandi quantità di ferro, ma anche fibre. Le pesche in genere sono tra i frutti più amati dai bimbi e nello stesso tempo forniscono loro una buona quantità di ferro. I piselli sono tra i legumi considerati in assoluto più nutrienti e quindi consigliatissimi per i bambini in crescita. Va ricordato anche che la vitamina C aumenta l’assunzione di ferro dagli alimenti: si raccomandano quindi tutti gli alimenti che possono contenerla: kiwi, agrumi, ananas, ciliegie e fragole sono uno spuntino buono e sano adatto a tutta la famiglia. Un piccolo trucchetto è anche quello di condire alcuni alimenti, come gli spinaci, con un pochino di succo di limone: la loro combinazione è importante per migliorare l’assorbimento di questi elementi.

Cosa va limitato?

Caffè, tè, latte, cacao e bibite gassate inibiscono l’assunzione di ferro.

Quali sono i sintomi di una carenza di ferro?

Il sintomo più frequente è la stanchezza, riscontrata fin dal risveglio, insieme a sonnolenza e difficoltà a concentrarsi. Altre conseguenze di una mancanza di ferro sono irritabilità, mal di testa, capelli e unghie fragili, minore resistenza alle infezioni e nel caso più grave una vera e propria anemia sideropenica, che si verifica in genere quando la mancanza di ferro si protrae per periodi proluganti.

Dubbi? Domande? Non esitare a contattarci!»

