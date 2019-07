Inglese in famiglia: le mie conclusioni

«Eccoci tornati a casa in Ticino dopo due settimane, anche se sembra di essere stati via per mesi (abbiamo fatto così tante cose interessanti e conosciuto così tante persone fantastiche...). Questa esperienza mi ha dato conferma del fatto che l’unico modo per imparare bene una lingua è quello di praticarla svolgendo un soggiorno all’estero. Ovvio però che non avrei mai mandato i bambini di nove anni da soli in Inghilterra. Questa idea di poterli accompagnare e parallelamente poter svolgere un corso di inglese nella classe per adulti l’ho trovata davvero molto interessante. Così come il soggiorno presso la host family, che ha permesso di praticare tutte le sere la lingua e conoscere più da vicino la loro cultura. Il mio livello di inglese è sicuramente molto migliorato, non pensavo che in sole due settimane potesse cambiare così tanto, invece….

I bambini, che sono partiti da principianti senza sapere nemmeno una parola, li ho sentiti parlare con le bambine della host family mentre giocavano. L’ultimo giorno di scuola hanno anche preparato una presentazione ai genitori. Sono rimasta davvero a bocca aperta (e con la lacrimuccia agli occhi!)».

Volevo segnalarvi anche queste altre opportunità (se tornassi indietro nel tempo e non avessi figli la farei di sicuro): i soggiorni linguistici abbinati a stage professionali, ai programmi di volontariato, ai lavori retribuiti e agli anni accademici.

Quello che abbiamo svolto noi a Brighton è un corso “pacchetto famiglia” ma potete trovare tutte le informazioni sulle diverse proposte dei soggiorni linguistici sul sito www.esl.ch e seguire le nostre avventure su www.minimeexplorer.ch

Questo articolo a pagamento è realizzato per conto di ESL soggiorni linguistici