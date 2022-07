Il ricovero di Travis Barker dovuto a una pancreatite

Anche la moglie Kourtney Kardashian (i due si sono sposati a maggio a Portofino) ha affidato a Instagram alcune parole: «Che settimana spaventosa e ricca di emozione è stata quella appena trascorsa. La nostra salute è tutto, e a volte diamo per scontato quanto velocemente tutto possa cambiare». La star del reality ha poi ringraziato i fan: «Sono grata per tutte le vostre preghiere destinate a lui e a noi, per la travolgente ondata di amore e sostegno. Sono grata anche a Dio per aver guarito mio marito» ha aggiunto, ringraziando anche tutta l'equipe medica del Cedars Sinai Medical Center. «È pazzesco come a volte le parole non possano mai esprimere veramente la gratitudine o il sentimento che ho dentro di me». La Kardashian si è anche rivolta ai paparazzi, che hanno sfruttato il momento tragico per vendere alcune foto: «Avete raggiunto un nuovo livello di bassezza, monetizzando il nostro incubo. Vergogna!».