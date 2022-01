Laurence Fox ha il Covid e si cura con l'ivermectina

LONDRA - Non è scientificamente provato, ma anche per Laurence Fox l'ivermectina è la cura per il Covid. L'attore britannico ha comunicato su Twitter di essere risultato positivo al virus. E a chi gli consiglia di non utilizzare l'antiparassitario risponde che «considerarlo solo un farmaco per cavalli è un insulto alle persone che fanno affidamento su di esso e anche ai proprietari di cavalli».

Jack Daniel's, ivermectina, miele, limone e quercetina. In risposta a brividi, febbre e raffreddore da Covid-19, Fox ha messo questi sul comodino, in aggiunta a risciacqui nasali, ibuprofene e paracetamolo. Da ieri racconta su Twitter come si sente e come conta affrontare il virus. Per prima cosa ha pubblicato l'esito del tampone: due lineette rosse. Poi è seguito un video in cui in cui risponde ai numerosi messaggi in cui è stato criticato in quanto utilizza ibuprofene e paracetamolo. Più tardi ha scritto di «essere felice di far parte del club dell'immunità naturale».

All'inizio della pandemia sono stati pubblicati diversi studi preliminari che mostravano una possibile efficacia dell'antiparassitario sul Covid. Ma non è stato scientificamente provato. Una dottoressa di Oxford, Rachel Clarke, ha augurato sulla bacheca Twitter dell'attore una pronta guarigione, mettendolo sull'attenti sull'uso del farmaco nel curare questo virus, a cui Fox ha prontamente risposto che l'ivermetcina non è solo per i cavalli e ridurlo a quello è «un insulto alle persone che lo utilizzano e ai proprietari di cavalli».

Fox, che è noto soprattutto per aver vestito i panni del sergente James Hathaway nella serie televisiva "Lewis", ha affermato che non si vaccinerà fino al 2023. Questo perché, riporta il Guardian, solo allora si sentirà sicuro perché tutti i test necessari per provarne l'efficacia saranno stati svolti.