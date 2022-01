Kanye West vorrebbe incontrare Vladimir Putin

LOS ANGELES - Ye (ovvero Kanye West) aspira a un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il rapper si unisce a un elenco di star dello show business occidentale affascinate dall'inquilino del Cremlino: ricordiamo il monumento del cinema francese Gérard Depardieu, ma anche la star dei film d'azione Steven Seagal, l'attrice italiana Ornella Muti e così via.

Ye non solo punta a essere ricevuto da Putin, spiega Billboard, ma aspira a tenere una serie dei suoi Sunday Service (un evento a metà strada tra una funzione religiosa e un concerto) in Russia. Trattative in tal senso sono già in corso, ha spiegato un socio in affari del musicista.

I media Usa spiegano che è molto probabile il coinvolgimento nell'intera vicenda di due amici di Ye, il tycoon immobiliare Aras Agalarov e il figlio Emin. I due sono stati soprannominati "I Trump di Russia" - e ricordiamo i rapporti che il rapper ha avuto con l'ex inquilino della Casa Bianca...