Justin Bieber e Chance the Rapper regalano 250mila dollari

LOS ANGELES - Benedetti da un istantaneo successo per la loro "Holy", Justin Bieber e Chance the Rapper, hanno deciso di restituire ai fan un po' del sostegno ricevuto. Dai loro canali social hanno annunciato che distribuiranno 250mila dollari a quanti siano stati «colpiti da questi tempi duri».

«Grazie per l'amore dimostrato per "Holy"», ha scritto Justin Bieber via Twitter riferendosi all'ascesa istantanea del duetto al 1° posto della classifica di iTunes. «Chance the Rapper e io stiamo collaborando con Cash App per dare via un totale di 250mila dollari a quanti siano stati colpiti da questi tempi duri», ha aggiunto. «Raccontateci la vostra storia se avete voglia di condividerla», ha concluso.

Come riporta People, sotto l'hashtag #JBChanceHoly si sono così subito moltiplicati i messaggi dei fan in difficoltà. Da chi ha visto la propria casa distrutta dall'uragano Laura, a chi ha avuto un grave incidente stradale a chi, ancora, è rimasto disoccupato a causa della pandemia di Covid-19.