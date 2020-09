Fedez multicolor: ora ha i capelli arcobaleno

MILANO - Quando si parla di look Fedez ha già dimostrato di non conoscere limiti. Il rapper milanese è stato tra i primi artisti a presentarsi nel mondo dello spettacolo con tatuaggi estremi - come quello sul collo - e anche in tempi recenti non ha mostrato alcun timore a presentare scelte anticonformiste, come lo smalto colorato o con strani disegni, per il quale è stato anche contestato dai suoi follower più conservatori.

Stavolta, però, Fedez ha oltrepassato un altro limite. Il rapper, infatti, ha cambiato colore dei capelli: no, niente biondo, stavolta Fedez ha scelto… l’arcobaleno. Il rapper ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra una chioma multicolore in cui a spaccare è il fucsia. Un look davvero destinato a stupire, anche perché arricchito da un dettaglio non da poco: sulla nuca Fedez s’è fatto disegnare il simbolo della pace, poi replicato anche sulle unghie, con un colore diverso su ogni dito.

Un look dedicato al pacifismo, dunque, ma che è collegato anche alla nuova fatica musicale dell’artista. Sul profilo Instagram di Fedez, infatti, compare la foto della nuca multicolor e col simbolo della pace, accompagnata dalla didascalia che lancia il suo nuovo album: “Bella storia”, fuori il 25 settembre”.