Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito

Vittorio Brumotti, inviato del programma tv "Striscia la Notizia", è stato aggredito ieri mentre documentava lo spaccio di droga in zona Porta Venezia a Milano.

Brumotti era in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito alla testa con un bastone. «Mi sono spaventato parecchio» ha dichiarato al Corriere della Sera. «L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento». Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Brumotti è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni ed è già tornato a casa. «Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno».