Rientrato per la prima volta dal Canada, il principe Harry ha chiesto di essere chiamato solo per nome

EDIMBURGO - Di ritorno per la prima volta dal Canada, il principe Harry ha subito messo in chiaro di non sentirsi già più una “Altezza Reale”. Ospite di un forum sul turismo sostenibile a Edimburgo, in Scozia, ha chiesto agli organizzatori di essere presentato solo come “Harry” e non come “Sua Altezza Reale il Duca del Sussex”, titolo che potrebbe ancora usare fino a fine marzo.

«Ha detto chiaramente che avremmo dovuto chiamarlo tutti Harry, quindi, signore e signori, date per favore un caloroso, grosso benvenuto scozzese a Harry», lo ha presentato la moderatrice del summit sull’ecoturismo di Tavalyst, Ayesha Hazarika, come riporta il Daily Mail.

Già in gennaio, quando aveva annunciato la fine dei suoi impegni ufficiali come membro della Famiglia reale, il secondogenito di Diana aveva chiarito di parlare ai giornalisti «non come principe, non come duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere nel corso degli ultimi 35 anni».

Quella di Edimburgo è una delle ultime uscite pubbliche di Harry come membro attivo di casa Windsor. A decorrere dal 31 marzo, lui e la moglie Meghan non potranno più utilizzare il titolo di “Loro Altezze Reali”, pur ritenendolo. Il loro ritiro a vita privata è diventato noto come “Megxit”.

Il summit sul turismo sostenibile in corso a Edimburgo vuole tra le altre cose invitare le persone a fare scelte più consapevoli dal punto di vista ambientale, rendendole per esempio più attente sull’impronta ecologica dei loro viaggi. A tal fine, Harry ha coinvolto grandi piattaforme come Booking, SkyScanner, TripAdvisor e Visa.