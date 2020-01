Pitt e Aniston? Solo «buoni amici»

LOS ANGELES - Domenica sera Brad Pitt ha ribadito che lui e l'ex moglie Jennifer Aniston sono «buoni amici».

Le due star del cinema hanno calcato il tappeto rosso della cerimonia dei Golden Globes e, al momento della premiazione dell'attore per "C'era una volta a... Hollywood", qualcuno è sicuro di aver visto uno sguardo di Jen particolarmente intenso, rivolto in direzione del palco.

Prima Pitt, sposato con Aniston dal 2000 al 2005, aveva assicurato che non ci sarebbe stato niente di imbarazzante se i due si fossero incrociati davanti ai flash dei fotografi, riuniti al Beverly Hilton Hotel per l'evento. Parlando con 'Entertainment Tonight' il 56enne ha detto: «Se incontro Jen non ci sono problemi, lei è una buona amica».

Brad e Jennifer avevano calcato insieme lo stesso red carpet per l'ultima volta nel 2002, tre anni prima della fine del loro matrimonio. A quanto pare Brad, che nel 2014 ha sposato Angelina Jolie per poi divorziare da lei due anni dopo, ha partecipato anche al compleanno per i 50 anni della Aniston nel febbraio dello scorso anno. In quell'occasione però l'attore aveva indossato un cappello e si era intrufolato alla festa dal retro per non farsi fotografare dai paparazzi appostati fuori al Sunset Tower Hotel di Los Angeles.