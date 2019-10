Harry e la morte della mamma Lady Diana: «Ogni volta che sento un click...»

LONDRA - Il Principe Harry ha descritto la morte di sua madre, Lady Diana, come «una ferita che si è infettata». Il reale 35enne ha tragicamente perso la mamma oltre 20 anni fa a causa di un incidente stradale avvenuto nel 1997 e ora ha rivelato che avere a che fare con la sua morte, avvenuta quando lui aveva solo 13 anni, è stato difficile.

In un nuovo documentario del canale ITV intitolato 'Harry & Meghan, An African Journey', che racconta il recente viaggio nel continente nero del Duca e della Duchessa del Sussex e di loro figlio Archie, il giornalista Tom Bradby ha chiesto a Harry: «Ti senti in pace ora? O si tratta ancora di una ferita che si è infettata?». Lui ha risposto: «Penso piuttosto una ferita che si è infettata. Penso che far parte di questa famiglia, in questo ruolo, ogni singola volta che vedo una macchina fotografica, ogni volta che sento un click, ogni volta che vedo un flash, la mia mente torna subito indietro, quindi in un certo senso il mio lavoro mi porta costantemente ad avere questo terribile ricordo».

Il tour in Africa di Harry lo ha portato in parte a seguire le orme di Lady Diana, che quando era in vita si era molto battuta contro le mine antiuomo e per i malati di HIV di quella regione, e ha fatto sapere di voler «finire quello che lei aveva iniziato». «Essere qui adesso, 22 anni dopo, provando a finire quello che lei aveva iniziato è incredibilmente emozionante, ma ogni cosa che faccio mi ricorda lei. Ma sfortunatamente con tutta la pressione di questo ruolo, sono spesso portato a ricordare proprio il lato peggiore», ha aggiunto.