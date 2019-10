Ed Sheeran preso in giro dal suo tatuatore

LONDRA - Il tatuatore di Ed Sheeran prende in giro il cantante per i suoi tatuaggi, che ha definito orribili. Kevin Paul ha inciso oltre 40 immagini sul corpo della pop star, ma sebbene prenda costantemente in giro Ed per i disegni che ha impressi sulla pelle, capisce che si tratta di qualcosa di molto personale per l'artista.

Parlando degli hater che spesso denigrano i tattoo di Ed sui social, ha detto: «Sono d'accordo con la maggior parte di queste critiche, i suoi tatuaggi non sono molto belli. Lo prendo in giro ogni volta che ci vediamo, gli dico che fanno schifo. Davvero, è così! Ma ogni tattoo che ha rappresenta qualcosa di molto personale per lui».

In particolare Kevin odia il tatuaggio di Pingu, il pinguino protagonista di un noto cartone animato, che ha sia Ed che il cantante degli 'One Direction' Harry Styles. "Sia lui che Harry Styles se lo sono fatto tatuare perché era il cartone che vedevano quando erano bambini. Fa schifo, ma è quello che volevano, è un ricordo personale e ha un significato per loro", ha spiegato.

Kevin ha infine detto che essere il tatuatore personale di Sheeran è stato allo stesso tempo la cosa migliore e quella peggiore che potesse capitare alla sua carriera.