Postare delle scarpe mai messe da 6'000 $ è un buon modo per far arrabbiare i fan

LAS VEGAS - Tacco vertiginoso, pelle di pitone color verde scintillante con fantasie. Le Christian Louboutin da 6'000 dollari di Britney Spears negli ultimi giorni sono state uno degli argomenti più controversi di Instagram.

Accompagnando lo scatto delle calzature, all'interno della sua stanza-guardaroba, ha scritto «Le ho comprate quattro anni fa ma non le ho mai messe», ha confessato la pop-star di "Oops, I did it again".

Non l'avesse mai fatto a prendersela con lei non solo quelli che l'hanno criticata per la sua mancanza di sensibilità - con post del tipo: «Brava, e c'è la gente che non arriva alla fine del mese» - ma anche gli animalisti che non hanno approvato l'acquisto di un prodotto in pelle: «Hai pagato 6mila dollari per torturare e uccidere un animale, complimentoni», le ha scritto qualcuno.

Instagram/Britney Spears