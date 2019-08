Tv, i critici premiano "Fleabag" e "Better Call Saul"

BEVERLY HILLS - Sabato sera si è tenuta la cerimonia di consegna dei Television Critics Association Awards, durante la quale i critici televisivi premiano gli show a loro giudizio più meritevoli.

È stata la grande serata di "Fleabag" e della sua creatrice Phoebe Waller-Bridge: la serie di Amazon Prime ha vinto tre dei premi principali, ovvero programma dell'anno e i riconoscimenti per la miglior commedia e miglior attrice di una commedia.

La miglior serie drammatica è "Better Call Saul", il prequel di "Breaking Bad", mentre come miglior attrice drammatica è stata premiata Michelle Williams per "Fosse/Verdon". Tre riconoscimenti anche per HBO: miglior miniserie ("Chernobyl"), miglior programma di notizie e informazione ("Leaving Neverland", sui presunti abusi sessuali commessi da Michael Jackson) e miglior programma satirico e di varietà ("Last Week Tonight with John Oliver").

keystone-sda.ch/ (Richard Shotwell)