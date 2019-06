Alessandra Amoroso si ferma: «Ho bisogno di una pausa»

ROMA - Alessandra Amoroso ha rivelato che si prenderà un periodo di pausa dal lavoro per stare vicino alla sua famiglia e per riposarsi dopo le fatiche del suo ultimo tour appena concluso. «Sì mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia Big Family (la sua fanbase, ndr) c'è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e per me stessa, però non si sa mai, magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano...», ha raccontato la cantante durante un'intervista rilasciata a "Il Giornale".

L'artista salentina non ha però escluso la possibilità di sfruttare questo periodo di relativa calma per iniziare a lavorare a qualche nuovo progetto. «Io non escludo la possibilità di qualche cosa in futuro. All'estero si fanno operazioni di questo genere basti pensare a Ed Sheeran che esce con un disco di duetti a luglio», ha aggiunto Alessandra.

La 32enne ha poi dichiarato di essere in cerca di nuovi stimoli lavorativi come quelli che l'hanno portata a riscuotere grande successo con il suo ultimo brano "Mambo salentino", canzone dal sound caraibico nata dalla collaborazione con i Boomdabash. «Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con 'Mambo salentino'. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più, ma per ora pausa», ha concluso la Amoroso.