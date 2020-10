È il giorno di "Steve Lee - The Eyes of a Tiger: In Memory of Our Unforgotten Friend!"

LUGANO - Oggi i Gotthard hanno pubblicato "Steve Lee - The Eyes of a Tiger: In Memory of Our Unforgotten Friend!", l'omaggio al frontman della band tragicamente scomparso dieci anni fa.

L'album, edito da Nuclear Blast, raccoglie materiale registrato da Lee e rimasto negli archivi fino agli scorsi mesi, quando è stato preso e rielaborato. Appare chiaro fin da subito che non si tratta di una mera operazione commerciale, ma di un sentito tributo a una delle voci più riconoscibili e belle della scena rock, non solo svizzera ed europea ma anche globale.

Il disco è stato preceduto dalla pubblicazione del singolo "Eye of the Tiger", classico anni '80 e celebre per aver fatto parte della colonna sonora di "Rocky III". La versione acustica che abbiamo ascoltato nel corso dell'estate è qui affiancata a una versione elettrica più fedele all'originale dei Survivor.

La scelta di Leo Leoni e compagni d'incastonare la voce di Steve in arrangiamenti prevalentemente acustici è perfettamente azzeccata: il canto del frontman viene messo in primo piano e si fa apprezzare appieno. Nel video che trovate qui una breve spiegazione della genesi dell'album.

In "Steve Lee - The Eyes of a Tiger: In Memory of Our Unforgotten Friend!" troviamo delle vere chicche, come una versione della hit dei Deep Purple "Hush" che era già apparsa in "Gotthard", l'album di debutto della band nel lontano 1992. Ma i fan potranno godere di commoventi ballad come "Heaven" e "Need to Believe" e di altri brani che negli anni hanno imparato a conoscere e amare.