“Da 5 Bloods - come fratelli”: il cinema di Spike Lee mai così potente su Netflix

LOS ANGELES - Netflix si prepara a soppiantare il cinema? L’argomento è discusso ma di certo non risolto. Probabilmente è ancora troppo presto per dare una risposta sicura a questa domanda e di certo l’arrivo di Spike Lee sulla piattaforma streaming tiene la questione ancora aperta.

Il regista newyorkese ha deciso di puntare su Netflix per il suo progetto “Da5 Bloods - come fratelli”. Il film racconta la storia di quattro veterani del Vietnam che decidono di tornare nel “teatro di guerra” per ricercare il loro caposquadra e mettere le mani su un tesoro nascosto.

L’intento di Spike Lee è quello di fornire uno sguardo su quella che rappresenta una ferita ancora aperta nel cuore degli Stati Uniti. La guerra in Vietnam è un argomento scomodo per gli americani, e in questo periodo lo è ancora di più.

Alla fine degli anni ’60, la guerra divenne un ennesimo manifesto sui problemi razziali americani, i soldati di colore si chiedevano che senso aveva andare a combattere per un paese che ancora non li riconosceva come cittadini come gli altri.

E in un momento come quello attuale, il pensiero di un regista attivista come Spike Lee (nonostante il film sia stato girato molto tempo prima della morte di George Floyd) rappresenta un altro mattone in una costruzione che si rivela più delicata e fragile ogni giorno che passa.

