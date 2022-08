Franco, capitano del Lago Maggiore

Franco ha un profondo legame con la sua Cannero. Dopo i suoi lunghi viaggi all’estero per lavoro o per scoprire nuovi angoli della nostra Terra è sempre tornato sulle rive del Lago Maggiore. Professionalmente è un purosangue del turismo: «Passavo le stagioni a Premeno nell’albergo dei miei genitori. Aiutavo in cucina, ma tornavo tutti i giorni, in sella alla mia moto, a Cannero per incontrare i miei amici e per fare un tuffo nel lago». Aveva fatto la scuola alberghiera lavorando lunghi periodi all’estero: in Svizzera a Wengen, a Londra e persino in Australia. «Ancora oggi viaggio molto per riprendermi dalle lunghe e impegnative stagioni estive. A novembre partirò alla scoperta del Vietnam in bicicletta. Un modo di spostarmi che mi piace molto e che mi permette di entrare in contatto con la gente del posto. Il dialogo, quello vero non il “come stai”, è per me importantissimo. Mi piacciono gli incontri che ti arricchiscono: imparare da un attore e autore come Walter Küng, da un pescatore o da un architetto, rappresentano delle occasioni uniche per uscire dalla mera banalità del “telecomando”», afferma il nostro capitano.