KKL di Lucerna: una grande “nave della cultura”

Le tre parti dell'edificio in cui è costruito il KKL sono allineate alla stregua di una nave in un cantiere sotto un enorme tetto. Ha una specie di canale all'interno dell'edificio in cui confluisce l'acqua del lago. In questo modo si crea una connessione con l'acqua e le tre parti dell'edificio. La costruzione del tetto ha una superficie totale di 12 mila metriquadrati e copre l'Europaplatz. Il tetto raggiunge uno sbalzo libero di 45 metri, il che ha rappresentato una grande sfida durante la costruzione.