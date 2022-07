Lecce, perla d’arte e cultura barocca

LECCE - Lecce è chiamata la Firenze del Sud. Il motivo è da ricercare nei numerosi edifici in stile barocco leccese. La morbida pietra di tufo estratta nella zona di Lecce ha reso possibile una costruzione relativamente leggera, tanto che nel centro si trovano molti edifici barocchi. A soli 12 chilometri dal mare, Lecce conta poco meno di 100 mila abitanti ed è il capoluogo della provincia, nella penisola salentina in Puglia. Lecce si trova sul fiume Idume, che sfocia nel Mare Adriatico. Fu costruito un sistema di canali artificiali per rifornire l'agricoltura della pianura.