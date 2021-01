Buon viaggio nel 2021!

LOCARNO - Abbiamo lasciato alle spalle un anno difficile, caratterizzato da stop&go, da limitazioni, da incertezza e preoccupazione. Abbiamo goduto, la scorsa estate, di un’apprezzata pausa durante la quale abbiamo potuto raggiungere alcune destinazioni.

Per il 2021 abbiamo preparato un ricco programma che vi offrirà l’occasione di scoprire, gustare e osservare luoghi spettacolari. Tutte idee che non si trovano in alcun catalogo: crociere sul Po, sui laghi di Como e Garda, a Milano sulle vie navigabili, trekking a piedi sui sentieri Walser senza dimenticare il classico viaggio in gommone a Venezia. Ricordiamoci che ogni viaggio lo viviamo per ben tre volte: quando lo sogniamo, quando lo svolgiamo e quando lo ricordiamo.

I viaggi studio, viaggi culturali, avventurosi ma soprattutto divertenti, adatti a ‘vagabondi’ esperti ma anche a chi è alle prime armi. Insomma: un’offerta rivolta a viaggiatori di tutte le età, provenienti da tutte le regioni che amano conoscere persone nuove e condividere le proprie emozioni. Già dopo poche ore di battello, aereo o bus i compagni di viaggio appena conosciuti vi sembrano i vostri migliori amici da sempre. Questo è lo spirito: la condivisione! I musoni, i critici, gli egocentrici e gli asociali è meglio se partono da soli oppure che restino a casa.

Ecco alcune idee per riprendere a viaggiare verso nuovi orizzonti, vicini e lontani: sul lago di Como per ville e parchi (17-18 aprile), scoprire il cuore dell’Albania (9-15 maggio), in battello sul Lago di Garda a Mantova (6-12 giugno), in crociera sul Po da Pavia a Venezia (19-25 giugno), a Milano sulla rotta di Leonardo (27-29 giugno), trekking dei Walser (17-20 luglio), tradizionale trekking Ascona-Venezia in gommone (14-22 agosto) e Locarno-Milano-Venezia sulle vie navigabili (11-19 settembre).

Da alcuni mesi siamo presenti anche su Instagram con l’account @viaggirossetti, un canale per seguire virtualmente i vari viaggi organizzati e le avventure turistiche in giro per il mondo.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch