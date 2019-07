A Milano sulle vie navigabili: stasera a Locarno

LOCARNO – Stasera, martedì 16 luglio alle ore 18, verrà presentato presso la sede della Progetti Rossetti a Locarno in Piazzetta de Capitani 10 (dietro al Municipio della città), nell’ambito dei tradizionali “Aperitivi di viaggio”, il viaggio speciale sull’idrovia Locarno-Milano.

Il progetto rientra nel viaggio “Sulla rotta di Leonardo” che avrà luogo dal 30 agosto al 1 settembre e che comprende la navigazione a bordo di battelli charter sul Lago Maggiore e sul Naviglio Grande, la visita della conca e del museo di Panperduto, una presentazione delle opere idrauliche di Leonardo, la scoperta di “Your are Leo” e... tante prelibatezze gastronomiche.

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519) è stato di recente presentato a Milano, in esclusiva mondiale, con “You Are Leo” il primo street-tour tra reale e virtuale dedicato a Leonardo da Vinci nel suo lungo soggiorno milanese. Si tratta di una passeggiata nel centro di Milano e al contempo un viaggio nel tempo, possibile grazie ad avanzate tecnologie immersive che permettono al visitatore di ripercorrere i passi di Leonardo; partendo dal Duomo, camminando poi da Palazzo Reale

– l’antica Corte Vecchia dove Leonardo aveva la sua bottega – fino alla Pinacoteca Ambrosiana, per poi proseguire verso Porta Vercellina ed arrivare infine al complesso di Santa Maria delle Grazie. Presente a Locarno Martina Regis, ideatrice e promotrice dell’innovativo progetto culturale.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch