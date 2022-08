Ehi, ne abbiamo fatta di strada

Siamo in cerca di talenti da aggiungere al team, se pensi che uno stipendio da Primario faccio al caso tuo, anche se non hai una laurea in medicina, scrivimi una mail a info@tiaffitto.ch inserendo nell’oggetto “MI CANDIDO”. Parlaci di te e si onesto perché tanto siamo scaltri quanto l’FBI e verremo a conoscenza di ogni cosa. No non vogliamo spaventarti, ma l’esperienza ci permette di scoprire ogni lato del tuo mood mentale in pochissimo tempo.