Un buon momento per acquistare? Ora!

Lo so, forse non sembra immediato.

La situazione internazionale, l’aumento dei prezzi, etc etc.

La crisi, la guerra, l’orrore.

Eppure, anche proprio per questo, il momento è un ottimo momento per comprare.

Proprio perché i capitali fermi in banca si stanno svalutando rapidamente, e rendono molto meno.

In più, i tassi di interesse si stanno alzando sempre di più.

Già, perché a differenza della politica monetaria vigente negli ultimi anni, dove i tassi erano stati mantenuti grossomodo bassi per molto tempo, ora le banche centrali stanno andando verso un radicale cambio di rotta.

E gradualmente li stanno aumentando.

Ne consegue che il momento attuale può essere un gran momento per tirare fuori i soldi dal cassetto e investirli in un settore come l’immobiliare.

L’abbiamo detto spesso, in vari attimi, in varie circostanze, in varie situazioni, a seconda del clima e dell’aria che tirava.

In questo caso, è il momento di ripeterlo:

CARPE DIEM

La situazione attuale non è mai stata così precaria.

Nella storia recente, come in quella meno recente.

Ci troviamo di fronte a qualcosa di mai visto dalla generazione di chi scrive, e nemmeno dalla precedente.

Figuriamoci dalla successiva.

Un clima inedito porta grandi incertezze, grandi paure e grandi perplessità.

L’imprevisto ci coglie sempre impreparati, ma per quel poco che possiamo, dobbiamo reagire.

L’economia Svizzera, già forte in partenza, sta reggendo il colpo, meglio di quella europea.

Non sappiamo cosa ci riservi il domani, possiamo solo approfittare del tempo che ci viene concesso.

Ergo, investire ora può avere senso.

Approfittiamo di questa piccola lungimiranza che la sorte ci ha concesso.

Per qualsiasi approfondimento, consiglio, interesse o intraprendenza,

CONTATTATECI!

Il tempo è quello che è.

Non perdere tempo anche tu.

Puoi chiamarci al +41 91 92124 28 oppure al +41 78 404 56 75.

