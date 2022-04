Strawberry Fields

Il Nuovo Inizio

Questa storia è una storia nata per caso, per sorte e per sventura.

Ma che paradossalmente ci sta portando una grande soddisfazione, nel vedere almeno il sorriso della gente.

Gente che soffre.

IL MOVIMENTO DELLE FRAGOLE

Questo il nome della ONG appena nata per supportare e aiutare i nuovi abitanti ticinesi provenienti dalle zone di guerra.

Lasciamo la parola “profughi” ai meandri stagnanti di un secolo ormai passato.

Ospiti, ci piace di più.

Il riferimento alle fragole non è simbolico come può sembrare, è nato piuttosto per caso e da un gesto comune,

semplice, bellissimo.

Perché la fragola è il dono che due di questi ragazzi ci hanno fatto per ringraziarci, la prima volta che li abbiamo aiutati a portare qualche mobile.

Una fragola.

L’unica cosa che avevano.

Nessun regalo avrebbe mai avuto cosi tanto valore come questo,

da quel momento in avanti.

E da lì, tutto il resto, come un fiume in piena.

Volontari da ogni parte, come un rovesciamento carnevalesco,

una Utopia in cui ceto sociale e conto in banca non hanno più alluna importanza.

Tutti donano, ognuno come può, ognuno importantissimo,

ognuno diverso.

Chi fa una torta di carote.

Chi lava centinaia di vestiti.

Chi da anche solo un passaggio in macchina.

Ogni goccia nell’oceano ha la sua importanza e la sua peculiarità.

Senza aspettative, senza do ut des.

Un vero rovesciamento, come dicevo poco sopra, di tutti quei valori sociali a cui purtroppo ci siamo abituati a credere.

Ma allora si può FARE.

Evidentemente un mondo diverso è possibile, nonostante quel che ci avevano raccontato.

Dalla polvere e dallo schifo, è nato un fiore.

Anzi, è nata una fragola.

E ormai queste fragole sono diventate tantissime e stanno creando una rete.

Tutto nasce da un sogno utopico, quello di aiutare il prossimo in situazione di difficoltà,

senza intermediari, senza barriere, senza distinzioni, contro tutto quanto, contro la burocrazia impacciata di un secolo ormai agli sgoccioli

e contro tutti gli ostacoli che può incontrare un progetto di questo tipo in un mondo ancora non preparato.

Ma che ha dovuto adattarsi.

La storia cambia, le situazioni evolvono, nel bene e nel male.

In questo caso, nel male.

Ma, al di là del bene e del male, siamo orgogliosi di aver contribuito a creare qualcosa che possa portare anche solo un sorriso,

anche solo una fragola.

Che possa fare la differenza.

IL MOVIMENTO DELLE FRAGOLE

Ora di proprietà del mondo.

Ne vedrete delle belle.

Con affetto

Peace & Love.