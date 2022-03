Da TiAffitto ad esercito di Amore

Non c’è bisogno di retoriche inutili o spiegoni da fumetto.

Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando.

E in questo caso, quando l’Umanità chiama, non c’è neutralità che tenga.

È necessario schierarsi.

La svolta di TiAffitto, all’occorrenza, da agenzia immobiliare a piattaforma per cercare e trovare alloggi per ospitare profughi di guerra è stata repentina ma non casuale.

Infatti a fronte della risposta a un’esigenza prettamente umana, quella cioè - ancestrale - di aiutare il prossimo, si unisce una competenza fortemente PROFESSIONALE.

Infatti la decennale attività nel settore immobiliare offre senza dubbio la possibilità di gestire tutta questa delicatissima situazione con il massimo della diligenza.

Non solo, ma oltre che dedicarsi a tempo pieno a questa situazione fuori dall’ordinario, TiAffitto svolge anche il ruolo da tramite.

È necessaria una spola per mettere in comunicazione le offerte di proprietari solidali e chi ha urgentemente bisogno del loro aiuto.

L’attività gestionale svolta in tanti anni di lavoro si è rivelata utilissima per una questione che, stavolta, trascende e prescinde dagli interessi personali.

È il momento in cui tutti quanti sono portati a fare i conti con se stessi, e decidere in che cosa credono.

Per TiAffitto e i suoi partner non c’è stato neppure bisogno di troppe riflessioni.

L’esigenza chiama.

L’essere umano risponde.

Tutto questo porta però a una questione molto più pratica: c’è bisogno di altri alloggi.

Di persone che aiutino nel trasporto di mobili e suppellettili.

Spazi di stoccaggio, vestiti, beni di prima necessità.

Insomma, c’è bisogno di aiuto.

Chiunque voglia partecipare in questa che è diventata a tutti gli effetti una missione umanitaria è invitato a farsi avanti, ci contatti e noi prenderemo subito tutti i provvedimenti del caso.

Chiamateci o scriveteci allo 0784045675

O

info@tiaffitto.com

Grazie di cuore a tutti coloro che vogliono dare una mano.