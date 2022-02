Come trovare inquilini

Tutto ruota attorno a quella cara vecchia domanda: come dormire sonni tranquilli?

Come può un proprietario o un investitore starsene sereno col suo bel reddito, protetto inquilini impeccabili che pagano regolarmente?

Ci siamo fatti un’idea molto chiara della risposta in questi anni spesi nel settore.

E abbiamo trovato il SISTEMA PERFETTO.

Resta con noi a sentire questa incredibile storia.

PREMESSA: TEMPI BUI

Quando, all’inizio della nostra carriera, eravamo agenti immobiliari ci siamo resi presto conto che il sistema - così com’era - non avrebbe più potuto funzionare.

Lavoravamo alla vecchia maniera, e cioè alla speraindio.

Tutto il tempo a fare affidamento sulla flebile speranza che magari un qualche riccone, un qualche giorno, avrebbe comprato un bel villone da noi per farci campare di provvigioni tutto il resto dell’anno.

Voi capite, è un gioco d’azzardo. Un gratta e vinci.

Chi mai può costruire la sua stabilità sulla speranza un giorno di avere fortuna al gratta e vinci?

Per non parlare del pochissimo stimolo che questo lavoro poteva regalarci.

Pensavamo di essere noi il problema.

Avevamo finalmente investito la passione della nostra vita nel mondo del lavoro e tornavamo a casa disillusi con un pugno di mosche.

Quando non siamo più riusciti ad arrivare alla fine del mese ci siamo resi conto che qualcosa doveva cambiare.

POI, LA RIVOLUZIONE

La rinuncia per noi non è mai stata un’opzione.

L’immobiliare è sempre stato il nostro sogno, la nostra vocazione, non abbiamo mai voluto arrenderci e cambiare mestiere (per fare cosa poi?).

Allora abbiamo capito che ci si doveva impuntare saldamente, rimboccarsi le maniche e DARSI DA FARE.

La prima mossa è stata quella di individuare LA NICCHIA SCOPERTA del mercato.

E l’abbiamo trovata, quella maledetta.

Un vuoto impercettibile ma allo stesso tempo pesantissimo:

Tutti, cioè, offrivano servizi di ricerca coinquilini SENZA ESSERNE SPECIALIZZATI.

Essenzialmente si faceva così, di default.

A caso.

Mancava un metodo, mancava un sistema. È qui che siamo entrati in gioco noi.

Per risolvere l’enigma.

NON SI VIVE DI SOLI AFFITTI

Quando abbiamo presentato la nostra idea per risolvere il problema idea ad alcune grandi agenzie immobiliari, le prime volte ci hanno riso in faccia, preso per scemi e cacciato a pedate.

Tempo dopo, non sapete la soddisfazione che abbiamo provato vedendo i grandi capi tornare da noi a testa bassa, con la coda tra le gambe, dopo essersi resi conto dell’errore madornale che avevano commesso.

Eh sì, perché oggi siamo conosciuti come LA PRIMA AGENZIA SPECIALIZZATA IN AFFITTI a Lugano.

Abbiamo rispiegato a questi signori la nostra idea originale, ma stavolta, nel frattempo, era cambiato qualcosa dalla precedente.

Qualcosa di essenziale: AVEVAMO LE PROVE che funzionava.

E come al solito, inutile dirlo, serve il profumo dei soldi per convincere gli imprenditori.

Le grandi idee, quando ancora non fatturano, lasciano sempre tutti scettici.

Ma sta qui la differenza.

I grandi personaggi del passato si sono distinti proprio per essere riusciti A CAPIRE IL POTENZIALE DI UN’IDEA prima ancora che questa fosse realizzata.

Poteva andarci male, potevamo fallire. Certo. Ma è andata bene.

Forse allora qualcosa valeva, quell’idea.

MA QUINDI, DI CHE IDEA STIAMO PARLANDO?

Vediamo un po’ questo fantomatico metodo più da vicino.

(Ma senza troppi spoiler, d’altronde la ricetta della Coca Cola è ancora segreta per un motivo, no?)

Al centro c’è l’inquilino.

Noi pratichiamo una vera e propria scansione ai raggi X delle sue necessità, gusti, prevalenze, possibilità, età etc.

E quindi, LO ANTICIPIAMO.

Cioè, mettiamo a sistema tutti questi dati con quelli delle nostre offerte e troviamo subito la soluzione più adatta per lui.

Gli stendiamo, in pratica, un bel tappeto rosso, dopo aver previsto le sue esigente e i suoi gusti.

CHE COSA NON FACCIAMO?

Di sicuro, come policy, NON CONVINCIAMO MAI nessuno, NON PROMETTIAMO MAI più di quanto possiamo mantenere.

Con queste regole auree ci guadagniamo la fiducia dell’inquilino e sviluppiamo un rapporto di mutuo rispetto per procedere insieme al passo della scelta.

Mettetevelo bene in testa:

L’INQUILINO FIRMA QUANDO TROVA QUELLO CHE CERCA.

E basta.

Il compito del bravo agente è proprio questo, non di ingannarlo con false aspettative e raggiri.

L’onestà prima di tutto.

INFATTI, QUI ORA TI DIREMO UNA SANTA VERITÀ:

ANCHE CHE IL NOSTRO METODO NON FUNZIONA SEMPRE.

Ha i suoi limiti, vale a dire LIMITI UMANI, perché si basa sui RAPPORTI TRA LE PERSONE, e non su ASTRUSI PARADIGMI RETORICI.

Ma di sicuro, invece, possiamo confermarti che AVRAI IN CASA TUA QUALCUNO CHE LA AMERÀ QUANTO TE.

PROTEGGERAI IL TUO INVESTIMENTO.

NON PERDERAI TEMPO a gestire il marketing, le chiamate, gli annunci eccetera.

Insomma, finalmente potrai DORMRE SONNI TRANQUILLI.

Là fuori c’è l’inquilino che fa per re e noi lo troveremo.

Garantito.

Sul nostro sito puoi trovare una pagina dedicata alle testimonianze dei proprietari di casa e degli inquilini che si sono affidati a noi.

www.TiAffitto.ch

CONTATTACI!

Non perdere tempo anche tu come i capi di quelle agenzie che sono tornati da noi solo in seguito.

Il tempo è denaro!

Puoi chiamarci al +41 91 92124 28 oppure al +41 78 404 56 75.

Visita la nostra pagina Facebook cercando TiAffitto nella barra di ricerca o scrivici un’e-mail a info@tiaffitto.ch

Buona locazione,

Dai tuoi cacciatori di sogni immobiliari