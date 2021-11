Ovvero come affrontare la precarietà dei tempi, il rialzo dei prezzi & la carenza di materie prime

Chi vuol esser lieto sia, cantava Lorenzo il Magnifico nella sua Canzone di Bacco.

Facile a dirsi, meno facile a farsi quando si tratta di stabilità, sicurezza, serenità a lungo termine.

A quanto pare le previsioni per l’immediato futuro non sono così rosee.

Già oggi ci troviamo di fronte a un’impennata della domanda di immobili di proprietà, che si accompagna, com’è ovvio, a un generale innalzamento dei prezzi, in una tendenza che non accenna affatto a diminuire rafforzata com’è dalla recente pandemia.

D’altro canto l’annoso problema della scarsità di materiale si sta insistentemente affacciando anche in Ticino, portando molte aziende in perfetta salute a non sapere più dove sbattere la testa in termini di produzione.

Cosa significa questo?

Significa che l’offerta di beni e immobili di pregio a prezzi abbordabili si esaurirà molto presto a causa del ristagno nella catena di produzione, facendo di fatto schizzare anche questi alle stelle.

Non vogliamo fare i futurologi e nemmeno gli allarmisti, ma una sana prevenzione spesso e volentieri può aiutare più di quanto non si creda.

Cosa fare quindi?

Questo è il momento per i titubanti di agire.

Per i procrastinatori di muoversi.

Tutti coloro che hanno finora rimandato quel fatidico momento, perché “voglio farlo ma ci penserò poi”, perché “voglio essere sicuro”, perché “aspetto l’illuminazione” si trovano oggi davanti davanti a una scritta in lettere cubitali:

COGLI L’ATTIMO.

Carpe diem.

Se hai in mente di acquistare una casa, devi sapere una sola cosa:

è questo il giorno.

Perché domani potrebbe non essere più un buon giorno.

Come si usa dire in inglese,

better to be safe than sorry.

Noi potremmo dire, grossomodo:

meglio prevenire che curare.

Il treno delle opportunità ci lascia spesso troppo poco tempo per decidere, e la natura della nostra scelta - se saltare o meno sul quel treno - può condizionarci oltre ogni immaginazione.

Chi scrive è la persona più indecisa del mondo, non sa mai che treno prendere, e quello che avrebbe sempre desiderato è trovare una bussola a cui affidarsi nelle situazioni difficili.

Quindi vedrebbe di buon occhio, in questo momento, questa bussola, offerta su un piatto d’argento.

La lancetta del nord sta sussurrando agli indecisi sempre le stesse parole:

È QUESTO IL GIORNO.

Con Swiss Realty Partners potrai scoprire le migliori offerte di immobili in circolazione.

Pronti per te, ai migliori prezzi, prima che salgano ancora.

Non esitare, ché il tempo per esitare è scaduto.

Del doman non v’è certezza.

Per vedere tutti i nostri immobili in vendita, visita il nostro sito www.viverti.ch

O chiamaci allo 0919212428.

Come sempre, i tuoi Cacciatori di Sogni Immobiliari