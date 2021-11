TiAffitto: l’unico vero sistema per trovare inquilini in Ticino

È un mantra ormai.

Gli appartamenti vuoti si sprecano, le società che offrono modi più o meno ingegnosi per trovare inquilini anche, eppure non è mai davvero così semplice.

E se invece... fosse davvero così semplice?

Quando siamo partiti ci prendevano per pazzi.



Le grandi agenzie ci ridevano in faccia, e, come tutte le grandi storie in fase di ascesa, il nostro obiettivo era quasi utopico.

Ridicolo.

Sproporzionato.

Ma, dopo un gran bel numero di derisioni e porte in faccia, quando abbiamo finalmente raggiunto quell’obiettivo, sapete cosa è successo?

I capi di quelle stesse agenzie sono tornati da noi a chiederci di collaborare.

Ma non ne avevamo decisamente più bisogno, anche se collaborare con le persone serie ci fa sempre piacere, pur dovendole contare sulle dita di una mano.

Come è potuto succedere?

PER QUALE MOTIVO IL NOSTRO METODO FUNZIONA? SE VUOI SAPERLO CONTINUA A LEGGERE.

Come è noto, i “NO” fortificano, i rifiuti fanno riflettere, fanno discernere tra ciò che va abbandonato e ciò che invece va portato con noi.

La consapevolezza che abbiamo raggiunto, dopo essere partiti dal NULLA PIÙ ASSOLUTO, non è una vanagloria fumosa, ma il risultato scolpito nella pietra di esperienze ed errori, affrontati però con RAGIONEVOLEZZA.

Abbiamo scoperto intanto che, per quanto tutti offrissero un servizio di RICERCA DEGLI INQUILINI, nessuno era davvero specializzato in merito.

Noi abbiamo preso quella nicchia e ne abbiamo fatto il nostro cavallo di battaglia.

Una cosa. Precisa. Fatta bene.

QUAL È ALLORA IL NOSTOR SEGRETO?

Cominciamo con l’enunciare il Primo Comandamento dell’Immobiliare: NON CONVINCERE MAI NESSUNO.

Può sembrare controintuitivo, ma le persone hanno ovviamente bisogno di affidarsi interamente al proprio LIBERO ARBITRIO nell’arduo momento della scelta.

Il nostro compito non è quello di forzare decisioni incerte, quanto piuttosto far SENTIRE A PROPRIO AGIO il potenziale inquilino, allo scopo di costruire un percorso ad hoc rispetto alle sue esigenze personali.

Questo non vuol dire quindi che TUTTE le case vuote verranno affittate in un nanosecondo.

Vendiamo sogni, ma non siamo stupidi e non crediamo alle favole.

Vuol dire, invece, che SE ESISTE UN POTENZIALE INQUILINO nel nostro raggio d’azione che può essere interessato a un determinato appartamento, NOI LO SCOVEREMO.

Crediamo solo alle favole che scriviamo noi.

Abbiamo per così dire determinato un IDENTIKIT dell’inquilino perfetto.

Che non è, come spesso si crede, unico e inviolabile.

MA È DIVERSO E SPECIFICO PER OGNI PERSONA.

In questo consiste dunque il nostro lavoro: intercettare i bisogni e le necessità della domanda, stendere un bel tappeto rosso davanti ai loro piedi, farli sentire a casa, coccolarli.

Veniamo quindi al Secondo Comandamento: NON PROMETTERE MAI PIÙ DI QUANTO SI POSSA MANTENERE.

La sincerità è la prima mossa per acquistare credibilità. Nel mercato come nella vita.

Una volta che l’inquilino sceglie SOLO ED ESCLUSIVAMENTE secondo le sue esigenze, anche il proprietario ne giova, ovviamente. Perché?

Perché, sempre ovviamente, NON DOVRÀ PIÙ PREOCCUPARSI DI NULLA.

Ci pensiamo noi. È il nostro mestiere.

NIENTE PIÙ instabilità.

NIENTE PIÙ incertezza su “chi ci mettiamo in casa”

NIENTE PIÙ preoccupazione di pubblicare annunci immobiliari.

NIENTE PIÙ telefonate e visite da parte di persone fuori target.

SEMPRE PIÙ CONSIDERAZIONE DAGLI INVESTITORI, nel momento in cui si dovesse decidere di vendere.

Per arrivare sino a qui e per riconfermarci, abbiamo passato ogni cosa.

Abbiamo provato ad allevare guerrieri, pur scontrandoci con un mondo che non ha la nostra stessa brama di vittoria e la nostra costanza lavorativa.

Abbiamo scelto solo i migliori consulenti sulla piazza e un team forte, composto prevalentemente di donne agguerrite, lasciando andare chi non poteva davvero portare alcun valore aggiunto.

TiAffitto giunge così al suo quinto anno.

Tra alti e bassi, pandemie mondiali, glorie e dolori, confermiamo un altro anno in cui la nostra azienda in ottobre ha battuto il fatturato dell’anno precedente e si, il successo si può calcolare anche con i numeri, guadagnati con onestà.

Ora che sai tutto, COSA ASPETTI?

Ti faremo toccare con mano le realtà di decine di appartamenti a prima vista impossibili da affittare che abbiamo piazzato in tempo record.

Troveremo l’inquilino perfetto per te, per farti tornare a dormire sonni tranquilli.

Come sempre, i tuoi cacciatori di sogni immobiliari.

www.tiaffitto.ch

Oppure chiamaci allo +41 91 921 24 28.