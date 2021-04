I segreti delle fotografie immobiliari

Riuscire a proporre in maniera accattivante l’abitazione che si punta a cedere o affittare, mettendone in luce i punti forti e limitandone i difetti, può davvero rappresentare la chiave giusta per raggiungere il proprio obiettivo in poco tempo.

La fotografia immobiliare non sarà una scienza, ma è una pratica che ha le sue regole da rispettare.

Quello di cui ti racconto oggi non è frutto della mia fantasia ma un elaborazione ricavate da analisi di mercato, che puntano a migliore il nostro metodo per offrirti il massimo della professionalità.

Anche l’occhio vuole la sua parte e questo vale anche per le ricerche immobiliari.

Se è vero che l’abitazione è qualcosa di assolutamente personale - tanto da sentire le farfalle nello stomaco quando trovi quella giusta - beh allora una bella fotografia può davvero fare la differenza.

È questa la ragione per cui, quando si ha un immobile da proporre e promuovere sul web è bene affidarsi ad agenzie ben strutturate, come Swiss Realty Patners, che possono contare fra il proprio staff dei fotografi esperti della materia.

Personale specializzato che agisce secondo determinate regole, ed oggi voglio svelarti qualche segreto.

Il primo aspetto può sembrarti ovvio, eppure spesso non è così scontato: ogni annuncio deve essere accompagnato da foto.

Può sembrare una banalità, ma basta visitare una bacheca di annunci sul web per trovare una gran quantità di post senza immagini: nel 2021 è semplicemente inaccettabile.

In secondo luogo, le foto pubblicate devono essere di qualità: devono dunque avere una risoluzione sufficiente a mostrare la casa in maniera soddisfacente ed a metterne in evidenza i dettagli.

Secondo alcuni portali di annunci, i post accompagnati da buone foto riescono a generare quasi il triplo di visite in più.

Venendo alla sostanza, al contenuto delle foto stesse, la casa deve essere presentata nel miglior modo possibile.

Prima di scattare, dunque, va pulita accuratamente, riordinata e illuminata a dovere: scegliete dunque un giorno di sole o ancora meglio non fotografate ogni stanza alla stessa ora, ma per ciascuna di esse scegliete il momento in cui entra più luce nell’arco della giornata.

Va fatta poi una differenza importante tra le case evidenziandone i pregi: nelle case più retrò è meglio sottolineare la grandezza delle stanze, senza soffermarsi sui dettagli; mentre nelle case più moderne è utile sfruttare i particolari e le finiture.

Altro tema focale riguarda i mobili: meglio fotografare una casa vuota o una ammobiliata?

La risposta migliore sta nel mezzo: un’abitazione vuota tende ad allontanare possibili interessati, perché non trasmette calore; meglio lasciare alcuni mobili, dunque, ma è fondamentale eliminare tutto il superfluo, ovvero provare a depersonalizzare l’abitazione, in modo che la persona interessata possa immaginare sé stessa (e le sue cose) in quello spazio.

Questa “de-personalizzazione” dai nostri esperti fotografi viene effettuata con la post-produzione eliminando tramite appositi programmi alcuni dettagli.

Quanto alle singole stanza, cercate di fotografare il soggiorno da un angolo, includendo tutto lo spazio in un unico scatto: servirà a esaltare l’ampiezza di questo ambiente.

In cucina l’ordine deve essere massimo, ma non deve mancare un tocco di colore.

Nelle camere da letto servono di sicuro più scatti, uno dalla porta e uno da un angolo, inquadrando tutta la stanza. E se c’è una cabina armadio, ricordate di aprirne la porta per mostrarla.

Veniamo infine ai plus: se la casa ha una vista panoramica, provate a esaltarla con una foto a una particolare ora del giorno, magari all’alba o al tramonto.

In ultimo, se dovete fotografare il balcone o il terrazzo, che sia ben pulito e arricchito dalla presenza di piante e fiori.

Quando ci si affida a Swiss Realty Partners questo come molti altri “problemi” vengono risolti totalmente.

Se desideri vendere o locare la tua casa, in modo serio e professionale contattaci allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Puoi anche scriverci una mail a info@swissrealtypartners.ch

Ti Aspettiamo