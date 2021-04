Zona pranzo: consigli per arredare l'ambiente più "vissuto" della casa

Il luogo più vivace di un’abitazione? La sala da pranzo. L’ambiente ideale dove vivere divertenti e spensierati incontri con familiari e amici, anche se sempre in sicurezza.

Arredare una zona pranzo richiede alcuni accorgimenti specifici. Il primo? Rispettare lo stile della casa. Alcuni consigli, poi, possono essere considerati universali e adatti a ogni soluzione. I dettagli fanno la differenza, perché l'armonia dipende dalla cura di ogni particolare. Pensiamo al tavolo, per esempio, il protagonista indiscusso di ogni sala da pranzo: un tavolo in legno si sposa con tutti gli stili e dona calore alla stanza. Attenzione, però, la scelta del tipo di legno deve essere in totale armonia con gli eventuali mobili in legno presenti nella stanza. E non c’è tavolo senza sedie: comode, comodissime e abbinate per colore e stile al tavolo.

Ma ogni abitazione è diversa e richiede il giusto consiglio, eccone degli altri:

Poco spazio? Giocare con pareti trasparenti e specchi potrà servire per ingannare l’occhio e creare un ambiente più ampio e luminoso.

Troppo spazio? Provare a circoscrivere la zona può servire per evitare la dispersione visiva. Un tappeto su cui poggiare tavolo e sedie potrebbe essere utile, come un lampadario a sospensione posto proprio sopra la zona pranzo, ottimo per identificare gli spazi.

L’architettura è in continuo mutamento, e per questo le abitazioni presentano zone pranzo molto diverse tra loro. Dalle indipendenti a quelle unite al living e alla cucina, i moderni open space. C’è, poi, anche la classica zona pranzo in cucina.

Soluzioni diverse e per tutte occorrono i giusti accorgimenti:

Open space? Omogeneità! Tavolo, sedie e illuminazione dovranno essere in armonia con lo stile della casa. Non sovraccaricare un unico ambiente di troppi arredi e accessori servirà per una divisione razionale degli spazi. Una scelta di stile minimal moderno potrà aiutare grazie a colori neutri e accoglienti. Con uno stile classico-contemporaneo, invece, potremo affidarci a tavoli in marmo o vetro e tappeti dai toni neutri che non appesantiranno l’ambiente.





Tavolo, sedie e illuminazione dovranno essere in armonia con lo stile della casa. Non sovraccaricare un unico ambiente di troppi arredi e accessori servirà per una divisione razionale degli spazi. Una scelta di stile minimal moderno potrà aiutare grazie a colori neutri e accoglienti. Con uno stile classico-contemporaneo, invece, potremo affidarci a tavoli in marmo o vetro e tappeti dai toni neutri che non appesantiranno l’ambiente. Pranzo in cucina? Probabile che gli spazi a disposizione non siano ampi. Affidarsi a un tavolo – quadrato o rettangolare – allungabile sarà di grande aiuto. Un altro piccolo trucco è quello di scegliere una panca – da appoggiare a una parete – in sostituzione delle sedie su un lato del tavolo.

Se siete in cerca dei migliori consigli e interventi tecnici per arredare la vostra zona pranzo, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che dal 1982 con competenza e professionalità si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino.