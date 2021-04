Più luce, più spazi, più design: come migliorare la nostra casa con il vetro

Le porte sono elementi fondamentali della nostra casa. Basti pensare all'impatto sul grado di luminosità, a come possano rendere una stanza leggera e luminosa o al contrario buia, a volte soffocante.

In tal senso, ci viene in soccorso il vetro. E, per la precisione, le porte in vetro: una soluzione ottimale, soprattutto quando la nostra metratura è limitata. Ed è in particolare in questi casi, infatti, che la presenza del vetro può rivelarsi fondamentale, in ottica di luminosità ma non solo, perché si adatta a tutti i tipi di contesto e trasmette eleganza e raffinatezza. Un elemento (anche) di design, particolarmente indicato quando ci si prefigge la creazione di un ambiente minimal.

Fatta questa premessa, è bene scendere più in profondità per ricavare dettagli importanti.

Dunque, quali sono i vantaggi dell'uso del vetro nella nostra casa?

Vediamoli insieme.

Il vetro, grazie al suo pregio fondamentale, la trasparenza, garantisce una sensazione di ariosità a tutti gli ambienti. Un materiale che apparentemente estende la visione degli spazi, donando profondità e ampiezza: ecco perché si tratta di un'ottima soluzione per le abitazioni piccole.

Ma c’è dell’altro.

Pensiamo alle pareti divisorie in vetro: la scelta perfetta per chi ama ambienti luminosi in cui comunque, grazie alle tecniche di colorazione di questo materiale, è possibile mantenere intatta qualsiasi esigenza legata alla privacy. Non solo: si tratta di un materiale resistente che, grazie ai vari processi di produzione, ha raggiunto standard elevati nella riduzione del rumore e quindi nella limitazione della dispersione dei suoni tra una stanza e l'altra. Non a caso, il vetro è spesso la scelta su cui si punta oggi negli uffici per dividere stanze e reparti.

E non finisce qui.

Il vetro può anche essere utilizzato per realizzare pareti in vetro per uno dei lati esterni della casa, restringendo il confine tra interno ed esterno, ma solo dalla prospettiva di chi vi abita. Il vetro riflettente, infatti, impedisce che dall’esterno si possa sbirciare in casa, tenendoci quindi al sicuro da eventuali sguardi indiscreti.

Ma il vetro può darci tanto altro. Finestre con ampie vetrate e una cornice minimale, ad esempio, garantiscono l’ingresso di tanta luce e si rivelano elementi fondamentali in un design contemporaneo e minimal. Il vetro temperato può anche essere utilizzato per pavimenti, scale interne o esterne o per i parapetti di balconi e finestre: perfetti per una casa in stile moderno.

Se aspirate a vivere un’esperienza migliore all’interno della vostra casa, grazie all’eleganza e alle qualità di porte, pareti, finestre e mobili in vetro, contattate noi di Pirmin Murer: siamo una falegnameria che, dal 1982, con competenza e professionalità, si occupa di arredamento, mobili in legno, vendita e posa finestre e serramenti. Le vostre esigenze verranno ascoltate da personale valido e pronto a realizzare i vostri desideri. Ci trovate a Mendrisio, Camorino e Bedano. Scoprite di più cliccando sul link qui in basso.

Articolo scritto da Pirmin Murer Falegnameria SA con il supporto di Linkfloyd Sagl - Agenzia di Comunicazione e Marketing in Ticino.