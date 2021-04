3 ragioni per cui stai perdendo tempo ed energie

La tua situazione è frutto di un errore di valutazione riguardo al lavoro delle agenzie immobiliari: “basta diffondere la notizia e le immagini della mia casa in vendita ed il lavoro è fatto”, avrai pensato.

Non è colpa tua, ti capiamo.

Là fuori è pieno di società immobiliari che si dicono “Etiche” ma che in realtà non lo sono minimamente.

Gonfiano i loro numeri, ti dicono di aver venduto tantissime case, ma in realtà stanno solo mentendo.

Capiamo che la tua fiducia sia scarsa nei loro confronti, lo è anche la nostra.

Probabilmente inconsciamente hai sottovalutato la realtà di come funziona il mercato immobiliare in Ticino.

Noi di Swiss Realty Partners ci differenziamo perché la nostra grande forza commerciale è in grado di risolvere qualunque problema di natura immobiliare grazie a tre fattori essenziali.

Certo, la professionalità paga (ma si paga).

Capisco che - soprattutto nella fase iniziale - il privato che si presta a cercare un nuovo inquilino o subentrante o ancora a vendere la propria abitazione è euforico e positivo.

La dura faccia del mercato immobiliare però non tarda mai ad arrivare, clienti esigenti, perditempo, poco solvibili, …

Le settimane passano e l’immobile è ancora lì vuoto e le preoccupazioni aumentano.

Nessuna agenzia, nemmeno noi, può assicurare il successo di un'impresa immobiliare.

EPPURE, CON LE GIUSTE STRATEGIE SI PUÒ DAVVERO FARE LA DIFFERENZA.

Come?

In primis la presenza costante e “martellante” sul web: un annuncio pubblicato da te su più bacheche immobiliari non ha lo stesso potere di quello sugli spazi web di Swiss Realty Partners.

Disseminare sul web annunci poco precisi, con pochissime immagini rischierà di attirare unicamente clienti inconcludenti.

Un annuncio postato da esperti di marketing, che possono dimostrare quel che dicono con i milioni di fatturato che portano a termine ogni anno, invece, esercita un potere di convincimento e selezione sulla persona interessata assolutamente maggiore.

Agenzie come la nostra hanno dalla loro parte una reputazione e una presenza web consolidata, che porta i potenziali acquirenti/inquilini a fidarsi e ad affidarsi a loro per conoscere dettagli ed eventuali problemi di un immobile.

Avere l’annuncio della propria casa pubblicato su ogni portale immobiliare, in prima pagina ogni giorno, pone la tua abitazione in vantaggio rispetto a immobili simili presenti solo su siti di annunci gratuiti.

Il secondo aspetto è il portafoglio clienti: affidarsi a noi significa allargare gli orizzonti di possibili soluzioni per la tua situazione immobiliare.

I nostri gestionali registrano ogni singola richiesta in base alle esigenze del cliente, quando viene inserito un immobile, abbiamo già mediamente una decina di possibili interlocutori interessati a quella tipologia di casa nelle settimane precedenti (sì, vediamo anche la data di inserimento).

Di fatto, la persona che vuole comprare o affittare la tua casa potrebbe aver già contattato noi e sta solo aspettando che l’abitazione di tua proprietà rientri nell’elenco di soluzioni ai suoi problemi stilato dall’agenzia.

Terzo ed ultimo aspetto che voglio mostrarti riguarda il team di professionisti: provare a vendere o affittare casa non significa solo mettere un annuncio di poche righe su un sito.

Dalla valutazione dell’immobile alla realizzazione delle immagini da postare sul web, dalla formulazione dell’annuncio stesso all’accumulo di tutti i documenti necessari per la vendita o l’affitto ci sono un marea di operazioni da portare a termine prima di poter raggiungere il proprio obiettivo.

Passaggi complicati o a volte semplicemente noiosi, che dovrai affrontare da solo a meno che tu non decida di affidarti a noi.

Metteremo a tua disposizione una figura di riferimento per ciascuno dei passaggi che porta alla vendita o all’affitto di un’abitazione, dai fotografi professionisti agli esperti di marketing.

Sbagliare in questi attimi, facendo saltare una trattativa è un rischio troppo grande.

Purtroppo, vediamo nei “Chi Siamo” di molte agenzie, i cosiddetti consulenti Senior, che non hanno più che qualche settimana di esperienza.

Il mestiere di consulente immobiliare non è per tutti e quando si tratta di una cosa primaria come tutte le trattative legate alla propria abitazione o alla propria proprietà, è un pericolo grandissimo il fatto di affidarsi a persone “deboli” sul luogo di lavoro, con poca costanza e quasi zero conoscenze.

(Se non si lavora non si può fare esperienza).

Rivolgendoti a Swiss Realty Partners non scegli solo i servizi di un consulente, ma quelli di un intero team di esperti del mondo immobiliare.

Contattaci e fatti proteggere da noi, sappiamo quanto possa essere pieno “di squali” il nostro settore, ma la buona notizia è che siamo ottimo pescatori.

I nostri contatti telefonici sono

+41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Se preferisci puoi scriverci una mail a info@swissrelatypartners.ch