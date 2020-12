Storia di un team di sognatori

Ormai il nostro brand TiAffitto lo conoscono in molti, i portali immobiliari abbondano dei nostri annunci arroganti e fieri sempre in prima pagina.

Con il nostro sistema abbiamo fatto nascere un settore che in molti snobbavano e lo abbiamo fatto in un modo così certo e professionale da essere diventati un esempio da emulare per molti.

Quella di cui voglio parlarti oggi è una storia di successo, di come dal nostro soggiorno siamo diventati il punto di riferimento per molti proprietari immobiliari che hanno finalmente tirato un

sospiro di sollievo grazie al nostro aiuto.

La nostra è una storia di costanza, tenacia e dedizione; una grinta tanto efferata da non farci fermare davanti a nulla, abbiamo studiato, testato e proseguito a testa alta fino a trovare il miglior sistema per AFFITTARE IL TUO IMMOBILE in tempi brevi.



ECCO COME TUTTO È INIZIATO:

Quando raccontiamo la nostra storia, amiamo metterci a nudo, amiamo raccontarvi come siamo arrivati fin qui descrivendo i successi ma anche i fallimenti che ci hanno reso quello che siamo.

Fino a pochi anni fa non eravamo altro che due ragazzi con un lavoro incerto e quella fame di due genitori che vogliono il meglio per i loro figli.

I miei colleghi immobiliaristi avevano concentrato tutto il loro business sulla compravendita immobiliare.

Settore difficile, ma che consentiva ai più di assicurarsi con una vendita, commissioni così alte da poter vivere con serenità almeno per qualche mese.

Il Ticino però, è il regno degli affitti: l’80% almeno della popolazione non punta a divenire proprietario immobiliare ma ama la libertà che una casa in affitto può darti.

In un momento storico come quello, poi, ove i numeri degli sfitti in Ticino battevano ogni record, noi intravedevamo una nicchia di mercato che nessuno vedeva.

Ho sempre visto opportunità dove gli altri vedevano sconfitte e ho fatto il possibile per rendere reale la mia idea.

Sono stati in molti a chiudermi le porte in faccia quando armati di valigetta andavamo a bussare, trovavamo sorrisi arroganti di chi ti guarda come un perdente e ti considera un ragazzino illuso.

Qualche volta la mia costanza traballava, lo ammetto, ma non ci siamo arresi e quando finalmente abbiamo incontrato il nostro primo fiduciario immobiliare abbiamo, mattone dopo mattone, dato vita a questa incredibile avventura.

AFFITTARE UN IMMOBILE È FACILE SE SAI COME FARLO

Non sarò arrogante, non è stato facile trovare il nostro sistema “quasi infallibile”.

È stato necessario far fronte a notti insonni, studiare il mercato, testare i risultati ed adattarsi ad essi, fino ad arrivare a quel famoso metodo che tanto ci ha reso forti.

La nostra generazione è figlia del marketing e dell’informatica settori che abbiamo cavalcato e plasmato fino a renderli indispensabili alla nostra attività.

La cosa divertente è che all’inizio eravamo solo noi a farlo mentre ora, tutti quelli che mi hanno chiuso la porta in faccia ci copiano spudoratamente, ma con flebile costanza.

Da dietro le loro scrivanie in legno massello -mantenuti dai fondi risparmio del papà- non proveranno mai la soddisfazione viscerale e profonda che abbiamo provato noi quando i primi risultati sono iniziati a fioccare.

MA NON POTEVAMO FERMARCI QUI

Il lavoro ben presto ha iniziato ad accumularsi e non potevamo più gestirlo da soli.

La ricerca di persone in gamba credetemi è una delle torture più ardue di ciascun imprenditore.

Abbiamo iniziato aggiungendo al team una prima broker e devo ammettere che la fortuna mi è stata amica perché non poteva capitare primo membro migliore.

Poco dopo di lei sono arrivate altre due incredibili collaboratrici che ho riconosciuto in mezzo a moltissimi curriculum.

Per arrivare a queste miei adorate tre Senior abbiamo visto entrare ed uscire diversi membri, ma qui non c’è spazio per chi non è ambizioso per chi non ha fame di successo.

È innegabile il nostro non è solo un lavoro, non ci sono giorni di ferie, e proprio mentre scrivo questo testo è un giorno festivo.

Questa professione ti permette di seguire la tua famiglia, organizzare gli orari di lavoro a tua discrezione, ma non può essere concepito come un “lavoro ordinario” è più uno stile di vita.

Evidentemente non è per tutti.

Essendo cresciuta con un papà che faceva i turno di picchetto in ospedale, ero già abituata a vederlo andare via all’improvviso.

Anche se non salviamo vite, per anni abbiamo dovuto rinunciare alle domeniche assieme, perché ogni cliente era oro e non potevamo rischiare di perderlo.

Ora siamo molte più persone e il lavoro va gestito in maniera diversa, mettendo anche dei sani paletti che servono ai nuovi collaboratori perché abbiano una vita di qualità.

Questo “lusso” a noi non è capitato, ma non rimpiangiamo nulla, non saremmo dove siamo ora.

Il gruppo ha continuato ad allargarsi e conta ora molti broker, oltre un intero staff di informatici, copywriter, grafici e fotografi e contabili che compongono il nostro gruppo.

NON SOLO AFFITTI

Come era normale che accadesse dopo una lunga gavetta che si è concentrata unitamente nelle locazioni abbiamo iniziato a trattare compravendite immobiliari riproducendo il nostro sistema.

Abbiamo iniziato umilmente senza pestare troppi piedi fino a conquistarci i nostri primi traguardi.

Il nostro metodo non solo funziona anche in questo ambito, ma i nostri consulenti hanno potuto avere una formazione così ampia negli affitti da sapersi destreggiare in qualsiasi terreno.

Swiss Realty Partners è ad oggi una realtà di successo e non sono solo i numeri a parlare, le persone, i nostri clienti sono loro che con le loro recensioni positive ci hanno spronato ad andare avanti certi di muoverci nella giusta direzione.

ECCO ALCUNE DELLE NOSTRE RECENSIONI:

Questa prima storia riguarda una bellissima e veloce trattativa di vendita.

Abbiamo acquisito questo immobile in Marzo 2020 si sono susseguite diverse visite fino ad una velocissima trattativa giunta ad appena un mese dalla pubblicazione.

La vendita si è svolta velocemente e senza intoppi accontentando clienti e proprietario.

Siate onesti vi è capitato spesso di sentire vendite così veloci? E vi assicuro che non è stata la sola.



La seconda recensione riguarda invece un oggetto un po’ più difficile.

Questo grande appartamento si trovava a Lugaggia e devo ammettere che ci ha fatto dannare un bel po’.

Il suo dolcissimo proprietario risiedeva all’esterno e ci ha affidato totalmente la sua proprietà.

Prendo sempre molto a cuore i miei clienti e questo oggetto “difficile” era spesso nei miei pensieri, confrontandomi con il proprietario e effettuando alcune piccole operazioni ad hoc abbiamo

trovato una fantastica famiglia che ha firmato un lungo contratto.

Seppur difficile e più lenta rispetto ad altri anche questa esperienza si è conclusa per il meglio, grazie alla nostra tenacia.



In ultimo una storia di magia che mi rimarrà sempre nel cuore.

Questi bellissimi appartamenti a Neggio erano stati ricavati da un vecchio monastero rinnovato con dettagli di alto standing pur mantenendo un costo mantenuto.

Questo proprietario immobiliare si è affidato a noi per l’individuazione del prezzo e per le strategie per la ricerca di un locatario.

Il risultato un affitto sicuro di ben cinque appartamenti in meno di un mese, tutti con contratti triennali o quinquennali.

PERCHÉ IL NOSTRO SISTEMA FUNZIONA? COME SI TROVANO INQUILINI IN TICINO?

Dopo anni di lavoro, porte prese in faccia, telefonate a vuoto e tutte le tecniche più comuni proposte dalle agenzie tradizionali ci siamo fermati a riflettere e abbiamo messo ai Raggi X un inquilino medio e lo abbiamo studiato fino in fondo.

Noi sappiamo esattamente cosa mangia, dove vive, cosa sogna e quali ambizioni ha nella vita.

Per ogni genere di persona che vuole abitare sappiamo cosa vorrebbe e cosa realmente può permettersi.

L’essere umano per prendere una decisione importante nella sua vita deve avere la sicurezza di compiere i giusti passi.

Noi conosciamo i suoi passi e lo anticipiamo, offrendogli un bel tappeto rosso su cui camminare per arrivare nel suo nuovo nido, nella sua abitazione.

Intercettiamo il suo desiderio, segmentiamo i passaggi fondamentali che lo portano a decidere e gli sottoponiamo la migliore offerta possibile.

ECCO COSA NON FACCIAMO.

NON convinciamo NESSUNO a prendere un appartamento.

NON sforziamo NESSUNO a firmare un contratto.

NON promettiamo MAI cose che non otterrà.

NON mentiamo per NIENTE al mondo pur di far firmare un affitto.

NON candidiamo chiunque per un’abitazione sfitta.

Non esistono tecniche per sedurre gli inquilini e convincerli a firmare un contratto.

Se l’affitto di un appartamento dipendesse dalla motivazione dell’agente immobiliare vivremmo in città fantasma.

L’UNICO MOTIVO PER CUI UN INQUILINO FIRMA UN CONTRATTO DI AFFITTO È PERCHÉ LA CASA CORRISPONDE ESATTAMENTE A QUELLO CHE STA CERCANDO PER LA SUA SITUAZIONE.

È inutile che gli immobiliaristi parlino di cose difficili a riguardo.

Un agente immobiliare deve saper intercettare la ricerca di un inquilino e sottoporgli la migliore offerta che lui possa aspettarsi di trovare.

COSA CI DISTINGUE DAGLI ALTRI

Pochi giorni fa una mia cliente mi ha detto: ho visto tanti immobiliaristi ma solo la tua consulente ha capito al volo cosa stessi cercando e ha reso tutto così semplice e mi ha trasmesso una tale fiducia da firmare una riservazione di acquisto in 24 ore.

Di questa storia vi parlerò in un altro articolo, ma quello che voglio farti capire è che noi abbiamo imparato qualcosa che in molti non sanno: l’empatia.

Questa strana parola che conoscono in pochi è un elemento fondamentale dei nostri successi, noi ci prendiamo veramente cura dei nostri clienti, li ascoltiamo e cerchiamo di accontentarli perché quando ci riusciamo è una magia.

Certo la commissione è un nostro obbiettivo non lo nascondo, ma non è solo per questo che lo facciamo, gli occhi di chi si sente capito, protetto e felice, quei sorrisi sono lo stimolo in più per affrontare ogni giornata con il sorriso.

